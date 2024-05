Nach Irland, Spanien und Norwegen

Palästina wird von Deutschland derzeit nicht als Staat anerkannt. (Monika Skolimowska / dpa / Monika Skolimowska)

Arafa sagte dem Portal Table.Briefings, Deutschland solle sich der Geschwindigkeit der Ereignisse anpassen und den Fakt anerkennen, dass Palästina nach Jahrzehnten der Besatzung das Recht auf Unabhängigkeit zustehe. Bundeskanzler Scholz lehnt einen solchen Schritt bislang ab.

Spanien, Irland und Norwegen setzten dagegen ihre Ankündigung in Kraft, einen Palästinenserstaat in den Grenzen von 1967 offiziell anzuerkennen. Israels Regierungschef Netanjahu kritisierte den Schritt als - Zitat - "Belohnung für Terrorismus". In Dänemark lehnte das Parlament einen Antrag der Opposition zur Anerkennung Palästinas ab.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.