Konferenz in Brüssel

Auftakt einer Konferenz zur Zweistaatenlösung in Brüssel (picture alliance/BELGA/ERIC LALMAND)

Zum Auftakt einer Konferenz zur Zweistaatenlösung in Brüssel sagte er, das vom Krieg zerstörte Gebiet brauche einen Staat, eine Regierung und ein Ziel. Gleichzeitig forderte er die Entwaffnung aller Gruppen und den vollständigen Abzug Israels aus dem Gazastreifen. Mustafa vertritt die palästinensische Autonomiebehörde mit Sitz im Westjordanland. Der belgische Außenminister Prévot, der gemeinsam mit der EU-Außenbeauftragten Kallas den Vorsitz der Konferenz hat, sagte, man stelle fest, dass die Zweistaatenlösung von Tag zu Tag schwieriger werde. Viele europäische und arabische Partner seien aber weiterhin überzeugt, dass dies der einzige realistische Weg zu einem dauerhaften Frieden sei.

An dem Treffen der Globalen Allianz für die Zweistaatenlösung nehmen Vertreter von mehr als 60 Nationen teil.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.