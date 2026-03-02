Evelyn Palla (Christoph Soeder / dpa / Christoph Soeder)

Sie sagte der Deutschen Presse-Agentur, für die Sanierung des Gleisnetzes werde man zehn Jahre brauchen. Ihre Mission sei, eine Eisenbahn zu schaffen, auf die das ganze Land wieder stolz sein könne. Aber der Weg dorthin werde steinig und schwer. So ehrlich müsse man sein.

Palla betonte zugleich, es müsse jetzt sofort bei den Kunden ankommen, dass sich etwas zum Positiven ändere. Deswegen würden Programme für mehr Sauberkeit und Sicherheit am Bahnhof umgesetzt, außerdem für Komfort im Fernverkehr und für eine bessere Information der Reisenden.

Die Bahn kämpft seit Jahren mit einer maroden Infrastruktur, die aufgrund vieler Störungen ein großer Verursacher von Verspätungen und Ausfällen ist. Rund 40 besonders wichtigen Strecken sollen in den kommenden Jahren grundlegend saniert werden.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.