Ehemaliger Grünen-Politiker Palmer will kein Ministeramt in Baden-Württemberg
Der ehemalige Grünen-Politiker Palmer strebt kein Ministeramt in Baden-Württemberg an. Der parteilose Palmer sagte der Nachrichtenagentur dpa, er wolle Oberbürgermeister von Tübingen bleiben. Dies habe er dem designierten Ministerpräsidenten und Grünen-Politiker Özdemir bereits mitgeteilt.
Zuvor hatte es Spekulationen darüber gegeben, dass Palmer Minister in der möglichen Landesregierung von Grünen und CDU werden könnte. Özdemir hatte im Wahlkampf die Unterstützung Palmers gesucht. Dieser steht in seiner ehemaligen Partei jedoch vor allem wegen Äußerungen zur Migration in der Kritik. Palmer war im Jahr 2023 nach parteiinternem Streit bei den Grünen ausgetreten.
Diese Nachricht wurde am 16.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.