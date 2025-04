Christentum

Papst Franziskus bei der Messe zum Palmsonntag auf dem Petersplatz in Rom (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Marco Iacobucci / Ipa-Agency.Net)

Auf dem Petersplatz in Rom versammelten sich laut Vatikan rund 40.000 Gläubige. Auch der gesundheitlich nach wie vor geschwächte Papst Franziskus zeigte sich der Öffentlichkeit. Das 88-jährige katholische Kirchenoberhaupt wurde im Rollstuhl auf den Petersplatz geschoben. Bei der Palmsonntag-Messe ließ er sich jedoch von einem Kardinal vertreten.

Die Karwoche ist die Woche vor Ostern. In ihr erinnern Christen an das Ende Jesu. Dem Glauben nach zog Jesus zunächst in Jerusalem ein, wo er mit Palmwedeln und Olivenbaumzweigen empfangen wurde. Nach dem letzten Abendmahl wurde er dann festgenommen, verurteilt und am Karfreitag gekreuzigt. Drei Tage feierten Anhänger seine Auferstehung.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.