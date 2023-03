Ozean-Konferenz

Panama vergrößert seine Meeresschutzgebiete. (Anne Demmer, ARD-Studio Mexiko)

Bei einer Konferenz zum Schutz der Ozeane unterzeichnete Präsident Cortizo ein entsprechendes Dekret. Die Fläche des Schutzgebiets Banco Volcán in der Karibik werde auf knapp 94.000 Quadratkilometer erweitert. Dadurch sollen künftig mehr als 54 Prozent der panamaischen ausschließlichen Wirtschaftszone unter Schutz stehen.

In Panama wollen bis Freitag bei der internationalen Konferenz "Our Ocean" Vertreter von Regierungen und Organisationen aus 70 Ländern Kompromisse zum Schutz der Ozeane erzielen. An dem Treffen nahm auch der Sondergesandte der US-Regierung für Klimafragen, Kerry, teil.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.