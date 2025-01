Schreiben an die UNO

Ein Containerschiff passiert den Panamakanal bei den Pedro Miguel-Schleusen. (picture alliance / dpa / Foto: epa efe/Alejandro Bolivar)

Die Regierung verwies in einem Schreiben an Generalsekretär Guterres auf die Charta der UNO, die die Androhung von Gewalt gegen die territoriale Unversehrtheit eines anderen Landes verbiete. Sie forderte Guterres zudem auf, die Angelegenheit an den UNO-Sicherheitsrat zu überweisen.

Trump hatte in seiner Antrittsrede am Montag erneut Chinas wachsende Präsenz im Panamakanal beklagt und angekündigt, die USA würden sich die Wasserstraße zurückholen. Der Kanal, der den Atlantik und den Pazifik verbindet, war 1999 von den Vereinigten Staaten an Panama übergeben worden.

