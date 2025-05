WHO-Ausschuss beschließt Pandemieabkommen. (IMAGO / IP3press / Vincent Isore)

Mit dem Vertragswerk, über das mehr als drei Jahre lang verhandelt worden war, sollen Lehren aus der Corona-Pandemie gezogen werden. Kern des Abkommens ist der schnelle Austausch über neue Krankheitserreger zwischen Staaten und Pharma-Unternehmen, um die rasche Entwicklung von Gegenmitteln zu ermöglichen.

Die 78. Weltgesundheitsversammlung hatte am Montag in Genf begonnen. Am Abend wurde das Pandemie-Abkommen zunächst von einem wichtigen WHO-Ausschuss einstimmig abgesegnet.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.