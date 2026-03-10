Das teilte der ADAC heute mit. Fast 3,7 Millionen Mal sei die Pannenhilfe ausgerückt, das seien rund 60.000 Einsätze mehr gewesen als 2024.
Alle neun Sekunden gehe ein Pannennotruf ein. Häufigste Pannenursachen sind laut ADAC dabei Probleme mit der Starterbatterie und Defekte im Motormanagement.
Auch die Anzahl der Pannen bei E-Autos ist im letzten Jahr gestiegen. Grund dafür seien die steigende Anzahl an E-Autos und das zunehmende Lebensalter der Wagen.
