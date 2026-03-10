ADAC
Pannenhilfe rückte 2025 fast 3,7 Millionen Mal aus

Die Zahl der Pannenhilfe-Einsätze ist im vergangenen Jahr gestiegen.

    Ein ADAC-Mitarbeiter liegt unter einem Fahrzeug, links im Bild sein ADAC-Pannenhilfewagen
    Der ADAC hatte 3,7 Millionen Panneneinsätze im letzten Jahr. (dpa/picture alliance/Julian Stratenschulte)
    Das teilte der ADAC heute mit. Fast 3,7 Millionen Mal sei die Pannenhilfe ausgerückt, das seien rund 60.000 Einsätze mehr gewesen als 2024.
    Alle neun Sekunden gehe ein Pannennotruf ein. Häufigste Pannenursachen sind laut ADAC dabei Probleme mit der Starterbatterie und Defekte im Motormanagement.
    Auch die Anzahl der Pannen bei E-Autos ist im letzten Jahr gestiegen. Grund dafür seien die steigende Anzahl an E-Autos und das zunehmende Lebensalter der Wagen.
    Diese Nachricht wurde am 10.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.