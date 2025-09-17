Mehr als 1.000 Beamte waren an dem Einsatz in Rio de Janeiro und weiteren Bundesstaaten beteiligt. Die Polizei sprach vom größten Einsatz in der Geschichte Brasiliens zur Bekämpfung des Handels mit Wildtieren. Den Angaben zufolge konnten 700 Tiere, darunter Papageien, Schildkröten, Affen sowie eine Python gerettet werden.
Nach Schätzungen einer brasilianischen Nichtregierungsorganisation werden jedes Jahr 38 Millionen Tiere im Land gefangen. 90 Prozent der Tiere sterben demnach bereits, bevor sie einen Käufer erreichen.
