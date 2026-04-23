Papst Leo XIV. in Äquatorialguinea. (Andrew Medichini/AP/dpa)

Am Vormittag feiert er eine Stadionmesse in Äquatorialguineas früherer Hauptstadt Malabo. Gestern hatte der Papst die Bürgerinnen und Bürger des zentralafrikanischen Landes aufgerufen, sich für Gerechtigkeit einzusetzen. Zudem besuchte er ein Gefängnis, in dem vor allem Menschen mit langen Haftstrafen einsitzen. Dabei betonte Leo XIV., dass Menschenwürde und Hoffnung niemals verloren gingen.

Der Papst hatte in den vergangenen Tagen bereits Algerien, Kamerun und Angola besucht.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.