Papst Franzikus beim Gebet in der Kapelle der Gemelli-Klinik (AP)

Er verbinde sich mit so vielen Brüdern und Schwestern, die auch krank seien, heißt es in dem Text. Auch wenn die Körper schwach seien, könne man Zeichen der Hoffnung setzen. Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche wird seit Mitte Februar im Gemelli-Krankenhaus in Rom wegen einer schweren Lungenentzündung behandelt. Seitdem muss der 88-Jährige auch auf das traditionelle Sonntagsgebet vor den Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom verzichten.

Der Vatikan veröffentlichte heute das erste Foto von Franziskus seit mehr als vier Wochen. Die Aufnahme zeigt ihn bei der Messe in der Kapelle des Krankenhauses.

