In einer feierlichen Zeremonie am Heiligabend öffnet und durchschreitet der Papst die sonst verschlossene Heilige Pforte. Die katholische Kirche feiert alle 25 Jahre ein Heiliges Jahr. Nach katholischem Verständnis können Gläubige während eines Heiligen Jahres durch Gebete und Buße eine Vergebung ihrer Sünden erwirken. Dazu gehört auch die Wallfahrt nach Rom. Im Anschluss an die Zeremonie zum Heiligen Jahr wird Papst Franziskus dann die Christmette feiern. In Bethlehem im Westjordanland - der Überlieferung nach der Geburtsort Jesu Christi - fallen die

Feierlichkeiten in diesem Jahr wegen des Gazakrieges erneut deutlich kleiner aus. Dort traf am frühen Nachmittag die traditionelle Prozession aus Jerusalem ein. An der Geburtskirche in Bethlehem versammelten sich anschließend Gläubige, um gemeinsam das Weihnachtsfest zu feiern.

