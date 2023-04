Papst Franziskus bei der Fußwaschung in der Jugendstrafanstalt Casal del Marmo in Rom. (IMAGO / Independent Photo Agency Int. / IMAGO / Vatican Mediai / cpp / ipa-agency.)

Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche feierte den Gottesdienst mit rund 100 Insassen und Wärtern der Justizvollzugsanstalt von Casal del Marmo in Gedenken an das letzte Abendmahl Jesu.

Am morgigen Karfreitag wird der Papst den traditionellen Kreuzweg am Kolosseum in Rom feiern. Dabei führt eine Prozession über 14 Stationen, die den Leidensweg Jesu nachstellt - von der Verurteilung zum Tod über die Kreuzigung bis hin zur Grablegung.

