Auslandsreise

Papst Leo XIV. hat die Blaue Moschee in Istanbul besucht. Jetzt wird er in Beirut erwartet (picture alliance / Hans Lucas / Vatican Media)

In dem von Krieg und Krisen heimgesuchten Land wird der Besuch des Oberhauptes der katholischen Kirche als Zeichen der Hoffnung auf Frieden und Stabilität gesehen. In der libanesischen Hauptstadt Beirut wird der Papst

am Nachmittag erwartet. Dort stehen für ihn zunächst Treffen mit der libanesischen Staatsspitze auf dem Programm. Gestern hatte der Papst die Blaue Moschee in Istanbul besucht und schließlich vor mehr als viertausend Menschen in einer

Konzerthalle eine Messe gefeiert.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.