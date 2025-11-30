Auslandsreise
Papst fliegt von der Türkei in den Libanon

Nach drei Tagen in der Türkei setzt Papst Leo XIV. heute seine erste Auslandsreise seit seiner Wahl zum Pontifex im Libanon fort.

    Papst Leo XIV. steht mit dem Rücken zur Kamera und schaut sich die Kuppel der Blauen Moschee in Istanbul an. Neben ihm stehen Vertreter der Moschee.
    Papst Leo XIV. hat die Blaue Moschee in Istanbul besucht. Jetzt wird er in Beirut erwartet (picture alliance / Hans Lucas / Vatican Media)
    In dem von Krieg und Krisen heimgesuchten Land wird der Besuch des Oberhauptes der katholischen Kirche als Zeichen der Hoffnung auf Frieden und Stabilität gesehen. In der libanesischen Hauptstadt Beirut wird der Papst
    am Nachmittag erwartet. Dort stehen für ihn zunächst Treffen mit der libanesischen Staatsspitze auf dem Programm. Gestern hatte der Papst die Blaue Moschee in Istanbul besucht und schließlich vor mehr als viertausend Menschen in einer
    Konzerthalle eine Messe gefeiert.
    Diese Nachricht wurde am 30.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.