Nach Angaben des Vatikan erhielt der 88-Jährige Briefe von Schulen, religiösen Einrichtungen und jungen Menschen. Der Gesundheitszustand des seit einem Monat im Krankenhaus behandelten Franziskus ist demnach weiterhin stabil. Der Papst habe von seinem Krankenbett in der Gemelli-Klinik in Rom aus per Videokonferenz Gebete und Meditationen im Vatikan verfolgt.

Laut einer Mitteilung vom Mittwochabend hatte eine Röntgenuntersuchung die Verbesserung seines Gesundheitszustands bestätigt. Eine Entlassung aus dem Krankenhaus steht demnach aber nicht unmittelbar bevor.

Franziskus war am 14. Februar wegen einer Bronchitis in die Klinik eingeliefert worden. Aus dieser Erkrankung entwickelte sich eine beidseitige Lungenentzündung. Zwischenzeitlich schwebte der Pontifex nach Angaben seiner Ärzte in Lebensgefahr.

