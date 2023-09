Papst Franziskus reist nach Frankreich. (picture alliance / dpa / MAXPPP / Riccardo De Luca)

Anlass des Aufenthalts in der südfranzösischen Hafenstadt Marseille ist ein Treffen von Bischöfen und jungen Menschen aus Mittelmeer-Anrainerstaaten. Am Nachmittag will der Papst eine Ansprache an einer Gedenkstele halten, die an Flüchtlinge erinnert, die im Mittelmeer ums Leben kamen.

