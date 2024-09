Katholische Kirche

Papst Franziskus kommt in Belgien an. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Geert Vanden Wijngaert)

Gestern Abend war das Oberhaupt der katholischen Kirche nach einem Besuch in Luxemburg auf dem Flughafen in Brüssel gelandet. Es ist der erste Besuch eines Papstes in Belgien seit knapp 30 Jahren. Offizieller Anlass des Besuchs ist das im kommenden Jahr anstehende 600. Jubiläum der katholischen Universität in Löwen sowie ihrer Partneruniversität, der katholischen Universität in Louvain-La-Neuve im französischsprachigen Landesteil Wallonie. Auch ein Gespräch mit 15 Opfern sexualisierten Machtmissbrauchs durch katholische Geistliche steht auf dem Programm. Abschluss der Reise ist am Sonntag eine Messe in einem Stadion in Brüssel. Neben belgischen Katholiken werden auch Gläubige aus Deutschland, Frankreich und den Niederlanden erwartet.

