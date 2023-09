Papst Franziskus - hier bei einer Rede im Vatikan (Archivbild vom August 2023). (picture alliance / dpa / MAXPPP / Riccardo De Luca)

Das Oberhaupt der katholischen Kirche will seinen Besuch in der südfranzösischen Hafenstadt dem Schicksal der Bootsflüchtlinge widmen. In der Kirche Notre-Dame de la Garde will Franziskus der auf der Flucht im Mittelmeer ertrunkenen Migranten gedenken.

Anlass der Reise ist eine Begegnung von Bischöfen und jungen Menschen aus Mittelmeer-Anrainerstaaten. Ein Treffen mit Frankreichs Präsident Macron ist für morgen geplant.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.