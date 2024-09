Katholische Kirche

Papst Franziskus sei seiner Ansprache im Königsschloss in Laeken bei Brüssel (AFP / ALBERTO PIZZOLI)

Kindesmissbrauch sei ein Übel, für das sich die Kirche schämen müsse, sagte Franziskus in einer Ansprache im Königsschloss in Laeken bei Brüssel. Er verurteilte zudem Zwangsadoptionen von Kindern unverheirateter Mütter, die es in Belgien noch bis in die 80er Jahre gab. Der belgische Ministerpräsident De Croo erklärte, Worte allein reichten nicht aus. Die Kirche müsse konkrete Schritte unternehmen, um die Verbrechen der Vergangenheit aufzuklären.

Am Nachmittag besucht der Papst die katholische Universität in Löwen. Höhepunkt seiner Belgien-Reise ist eine Messe in einem Brüsseler Fußballstadion, zu der am Sonntag 35.000 Menschen erwartet werden.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.