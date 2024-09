Der Papst bricht heute zu seiner nächsten Reise auf. (Archivbild) (ANSA/OSSERVATORE ROMANO)

Das 87 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche will in den nächsten zwölf Tagen vier Länder in Südostasien und Ozeanien besuchen. Zum Auftakt wird er in Indonesien erwartet. Weitere Stationen sind Papua-Neuguinea, Osttimor und Singapur.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.