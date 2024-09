Asienreise

Papst Franziskus in Südostasien und Pazifikregion (Gregorio Borgia/AP/dpa)

In der vatikanischen Residenz in der Hauptstadt Jakarta empfing er Angehörige der muslimischen Rohingya aus Myanmar. Zudem kam er mit verwaisten Kindern zusammen. Morgen ist ein Treffen mit Präsident Widodo geplant. Im Rahmen seines Besuchs soll es auch ein interreligiöses Treffen in der Istiqlal-Moschee geben - einer der größten Gebetsstätten für Muslime weltweit.

Innerhalb von zwölf Tagen besucht der Papst insgesamt vier Länder - außer Indonesien auch Papua-Neuguinea, Osttimor und Singapur. Es ist seine bislang längste Auslandsreise.

