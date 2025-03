Entspannung übers Wochenende, jetzt erneute Atemnot: Der Zustand von Papst Franziskus bleibt kritisch. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Alessandra Tarantino)

Das teilte der Vatikan am Montagabend mit. Dem 88-Jährigen sei Sauerstoff verabreicht worden. Der Papst sei die ganze Zeit über wach und orientiert gewesen, hieß es weiter.

Nach einer Atemnot am Freitag hatte sich der Zustand des katholischen Kirchenoberhaupts zuletzt stabilisiert. Der Papst war vor zwei Wochen wegen einer Bronchitis in die Gemelli-Klinik in Rom eingeliefert worden. Daraus entwickelte sich eine beidseitige Lungenentzündung.

Diese Nachricht wurde am 04.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.