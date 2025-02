Raffaella Petrini und Papst Franziskus (Archivbild). (AFP / HANDOUT)

Sie tritt am 1. März an und ist dann die erste Frau in dem Amt. Franziskus hatte die Personalie bereits im Januar angekündigt. Petrini war zuvor bereits Stellvertreterin des nun altersbedingt scheidenden Regierungschefs Alzaga. Dieser war Kraft seines Amtes auch Mitglied der Kardinalskommission, die den Papst in Fragen von Kirchenreformen berät. Ob die neue Regierungschefin als erste Frau auch diesem wichtigen Gremium angehören wird, ließ der Vatikan bislang offen.

