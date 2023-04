Papst Franziskus spricht bei seinem Ungarn-Besuch zu zehntausend Jugendlichen. (AFP/Attila Kisbenedek)

Rund 30.000 Menschen versammelten sich auf einem Platz vor dem Parlament in Budapest. 20.000 weitere Gläubige waren in den anliegenden Straßen. In seiner Predigt rief Franziskus politisch Verantwortliche zur Offenheit gegenüber den - Zitat "Fremden, Anderen, Migranten und den Armen" auf. Weiter hob das katholische Kirchenoberhaupt die Bedeutung von Ökumene und interreligiösem Dialog hervor. Unter den Teilnehmenden waren Vertreter anderer christlicher Konfessionen und Leiter der jüdischen Gemeinschaft.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.