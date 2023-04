Papst Franziskus spricht von einem Balkon über dem Petersplatz an Ostersonntag (AFP / ANDREAS SOLARO)

Der Papst sagte, er befinde sich in tiefer Sorge angesichts der jüngsten Eskalation im Nahen Osten. Ähnlich besorgt äußerte sich Franziskus über den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Rund 45.000 Gläubige hatten sich vor dem Petersdom versammelt, um die Osterbotschaft zu hören. Papst Franziskus leitete zwar die Ostermesse, zelebriert wurde sie jedoch vom italienischen Kardinal Re.

Bereits gestern Abend hatte Franziskus im Petersdom die Messe zur Osternacht gefeiert. In seiner Predigt thematisierte der Papst negative Lebenserfahrungen von Menschen. Er rief die Gläubigen auf, in ihrem Leben als Christen das Gefühl von Niederlagen hinter sich zu lassen und mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken.

Der 86-jährige Franziskus war vor einer Woche nach einer Bronchitis aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Osterbotschaften in Deutschland

Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Kurschus, rief angesichts der Krisen in der Welt zu Gottvertrauen auf. Die Botschaft von der Auferstehung setze die Menschen "mittendrin in Not und Tod und Elend auf eine andere Spur - auf die Spur der Hoffnung und des Lebens". Die Theologin betonte: "In jeder noch so aussichtslos scheinenden Situation, in jeder noch so hoffnungslosen Lage, ja selbst im Sterben gehen wir auf das Leben zu."

Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, betonte in seiner Osterpredigt gestern den Schutz der Weltmeere. Dies und die Sorge um ausreichend sauberes Trinkwasser seien Menschheitsaufgaben, sagte Bätzing in Limburg. Er deute es als hoffnungsfrohes Zeichen, dass es der Statengemeinschaft der Vereinten Nationen in diesem Monat gelungen sei, sich auf ein Schutzabkommen für die Weltmeere zu verständigen.

