Klimaschutz

In einem Apostolischen Schreiben fordert Franziskus von Regierungen, Unternehmen und jedem Einzelnen, rasch die notwendigen Schritte zu ergreifen, um eine Ausweitung der Extremwetterereignisse zu verhindern. Die Maßnahmen müssten effizient, verpflichtend und leicht zu überwachen sein. Scharfe Kritik übte der Papst an Versuchen, den Klimawandel zu leugnen. Der menschengemachte Ursprung könne nicht mehr bezweifelt werden, heißt es in dem Schreiben. Ausführlich geht Franziskus auf die Welt-Klimakonferenzen ein. Das für Dezember geplante Treffen in Dubai könne ein Wendepunkt sein.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.