Nach drei Wochen im Krankenhaus

Gläubige auf der ganzen Welt bangen um den erkrankten Papst Franziskus (Archivbild vom Februar 2025). (AFP / LUIS ROBAYO)

In einem ärztlichen Bulletin teilte der Vatikan mit, der Zustand des 88-Jährigen sei stabil. Er spreche gut auf die Therapie an.

Franziskus wird seit mehr als drei Wochen in der Gemelli-Klinik in Rom behandelt. Er leidet an einer schweren, beidseitigen Lungenentzündung. Nach Angaben seiner Ärzte hatte er mehrmals Anfälle akuter Atemnot und musste immer wieder mit einer Maske beatmet werden.

Franziskus steht seit März 2013 an der Spitze der weltweit 1,4 Milliarden Katholiken. Der gebürtige Argentinier ist inzwischen der zweitälteste Pontifex in der Geschichte der katholischen Kirche.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.