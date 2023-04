Papst Franziskus (Picture Alliance / AP / Aaron Favila)

Die Maschine des Oberhauptes der katholischen Kirche landete am Vormittag auf dem Flughafen von Budapest. Während seines dreitägigen Besuches soll der russische Angriffskrieg in der Ukraine eines der bestimmenden Themen sein. Der Papst wird sich unter anderem mit Ungarns Regierungschef Orban treffen. Außerdem will Franziskus mit ukrainischen Geflüchteten sprechen. Am Sonntag ist ein großer Freiluft-Gottesdienst geplant.

