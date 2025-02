Papst Franziskus ist an einer Lungenentzüdung erkrankt. (Archivbild) (IMAGO / Catholicpressphoto / ALESSIA GIULIANI)

Dies hätten neue Untersuchungen ergeben. Notwendig sei nun eine zusätzliche medikamentöse Therapie. Laboruntersuchungen, Röntgenaufnahmen und der klinische Zustand des Papstes zeigten weiterhin ein komplexes Bild. Gleichwohl sei Franziskus in "guter Laune", erklärte der Vatikan. Der 88-Jährige war am Freitag wegen einer Bronchitis in das Gemelli-Krankenhaus in Rom eingeliefert worden.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.