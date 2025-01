Der Vatikan erhält mit Ordensschwester Simona Brambilla erstmals eine "Ministerin". (picture alliance / NurPhoto / Lorenzo Di Cola)

In anderen Staaten wäre dies gleichbedeutend mit dem Amt einer Ministerin. Die italienische Ordensschwester Simona Brambilla leitet künftig das "Dikasterium für die Institute des gottgeweihten Lebens und Gesellschaften des apostolischen Lebens". Nach Angaben des Presseamts ist die 59-Jährige die erste Präfektin in der Geschichte des katholischen Kirchenstaats.

Brambilla war früher als Krankenschwester und Missionarin in dem westafrikanischen Staat Mosambik tätig. Zudem hat sie einen Doktortitel in Psychologie. In der Behörde, die sie nun führt, war sie zuletzt mit dem Titel einer Sekretärin bereits die Nummer zwei. Die katholische Kirche zählt weltweit etwa 1,4 Milliarden Gläubige.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.