Papst Franziskus besucht während seiner Asien-Pazifik-Reise auch den südostasiatischen Stadtstaat Singapur. (AFP / ROSLAN RAHMAN)

Der Stadtstaat habe seinen Reichtum auch der Leistung der Wanderarbeiter aus Bangladesch, Indien und anderen südasiatischen Ländern zu verdanken, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche in einer Rede an der Nationaluniversität nach einem Treffen mit Präsident Shanmugaratnam und Ministerpräsident Wong. Daher müssten die Menschen angemessen bezahlt und zu vernünftigen Bedingungen beschäftigt werden. In Singapur gibt es keinen Mindestlohn.

Im Unterschied zu den vorigen Reisezielen Indonesien, Papua-Neuguinea und Osttimor mit weit verbreiteter Armut zählt Singapur zu den reichsten Ländern der Welt. Von den knapp sechs Millionen Einwohnern sind nach Angaben des Vatikans nur 176.000 katholischen Glaubens. Der Großteil der Bevölkerung hat chinesische Wurzeln.

