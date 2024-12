Heiliges Jahr 2025

Das vom Vatikan veröffentlichte Foto zeigt Papst Franziskus, der eine Heilige Pforte an der Kappelle im Gefängnis Rebibbia in Rom öffnet. (AFP / VATICAN MEDIA)

Die Tür führt zur Kapelle in der Haftanstalt Rebibbia. An einem Gottesdienst nahmen rund 300 Häftlinge sowie Beschäftigte teil. Franziskus betonte, ihm sei es wichtig gewesen, die zweite Heilige Pforte genau an dieser Stelle im Gefängnis einzurichten. Alle Menschen drinnen und draußen sollten die Möglichkeit haben, die Tore ihrer Herzen aufzumachen und zu verstehen, dass Hoffnung nie enttäusche.

An Heiligabend hatte der Papst bereits die Heilige Pforte im Petersdom geöffnet und damit das Heilige Jahr 2025 eingeläutet. Es findet regulär alle 25 Jahre statt. Bis zum 6. Januar 2026 werden in Rom mehr als 30 Millionen Pilger erwartet.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.