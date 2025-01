In seiner Neujahrsmesse im Petersdom in Rom rief er dazu auf, das Leben von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod zu schützen und zu achten. Alle Menschen müssten lernen, sich um jedes einzelne von einer Frau geborene Kind zu kümmern und das Geschenk des Lebens zu schützen. Nur so könnten alle mit Hoffnung in die Zukunft blicken. Papst Franziskus hatte sich zuletzt mit mehr Nachdruck zum Thema Abtreibung geäußert als noch zu Beginn seines Pontifikats und damit auch Kritik ausgelöst.