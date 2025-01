Raffaella Petrini zusammen mit Papst Franziskus (Archivbild). (AFP / HANDOUT)

Dies kündigte das Oberhaupt der katholischen Kirche in einer italienischen Fernsehsendung an. Die Sozialwissenschaftlerin ist bislang Vizegouverneurin und damit Stellvertreterin des noch amtierenden Regierungschefs Kardinal Fernando Vérgez Alzaga. Zudem ist sie seit Sommer 2022 Mitglied der Kurienbehörde für Bischöfe, in der sie auch über Bischofsernennungen mit abstimmt.

Spitzenpositionen im Vatikan waren bislang überwiegend Männern vorbehalten.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.