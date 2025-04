Papst Franziskus wird am Samstag beigesetzt. (Vatican Media/Vatican Media/AP/dpa)

Franziskus hatte selbst verfügt, dort beigesetzt zu werden. In seinem Testament schrieb er: "Ich habe mein Leben und meinen Dienst als Priester und Bischof stets der Mutter unsres Herrn, der Allerheiligsten Maria anvertraut. Deshalb ordne ich an, dass meine sterblichen Überreste in der Papstbasilika Santa Maria Maggiore den Tag der Auferstehung erwarten."

Überführung in den Petersdom

Für den genauen Ablauf der Trauerfeierlichkeiten ist der "Camerlengo", der Kämmerer der katholischen Kirche, zuständig. Es ist derzeit Kardinal Kevin Farrell. Er teilte auch den Tod des Papstes offiziell mit. Morgen soll der Leichnam von Franziskus zunächst in den Petersdom überführt werden. Derzeit ist er noch in einer Kapelle aufgebahrt. Erst am Vorabend der Beisetzung verschließt der Kämmerer in einer Zeremonie den Sarg.

Mehrere Staatsoberhäupter kündigten bereits ihre Teilnahme an der Beisetzung an, darunter der ukrainische Präsident Selenskyj, Frankreichs Präsident Macron, der argentinische Präsident Milei und US-Präsident Trump. Für Trump ist es die erste Auslandsreise seiner neuen Amtszeit.

Vorkonklave beginnt nach Bestattung

Wenn der Papst seine letzte Ruhe gefunden hat, beginnen die sogenannten "Novemdiales". In dieser neuntägigen Trauerzeit werden Messen für den gestorbenen Papst gefeiert.

In dieser Phase hält außerdem das gesamte Kardinalskollegium täglich Versammlungen ab, und es beginnt das sogenannte Vorkonklave. Neben praktischen Entscheidungen wird über die Lage der Kirche und das Profil des künftigen Papstes gesprochen. Am Ende entscheiden die Kardinäle, wann das eigentliche Konklave beginnen soll. Dies ist spätestens drei Wochen nach dem Tod des Papstes der Fall.

Wahl in der Sixtinischen Kapelle

Nach einer Messe im Petersdom ziehen dann jene Kardinäle, die noch unter 80 Jahre alt sind, zur Wahl eines neuen Petrus-Nachfolgers in die Sixtinische Kapelle. Von derzeit 135 Wahlberechtigten kommen 53 aus Europa, davon 16 aus Italien. Asien stellt 23 Wähler, Lateinamerika 21, Afrika 18, Nordamerika 16 und Ozeanien 4.

Kaum eine andere Wahl ist so detailliert geregelt wie die eines Papstes. Der ranghöchste Kardinalbischof unter 80 Jahren, Pietro Parolin, leitet das Konklave. Zur Abgabe ihrer Stimme treten die Kardinäle einzeln vor den Altar, leisten einen Eid und legen den Zettel mit einem Namen in die Urne. Zum Papst gewählt ist, wer mehr als zwei Drittel der Wählerstimmen auf sich vereinigt.

Die Stimmzettel werden nach den Wahlgängen bis zu zwei Mal täglich verbrannt. Dabei wird mittels Chemikalien schwarzer oder weißer Rauch als Signal für die Öffentlichkeit erzeugt. Schwarz, solange kein Papst gewählt wurde - weiß, wenn die Wahl erfolgreich war.

