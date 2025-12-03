Papst Leo XIV. betet am Hafen von Beirut. (Domenico Stinellis/AP/dpa)

Vor rund 150.000 Menschen, unter ihnen auch Staatspräsident Aoun, rief der Papst dazu auf, nicht zu resignieren angesichts der zahlreichen Probleme und der - wie er sagte - "bedrückenden Ohnmacht angesichts des Bösen". Er forderte die Libanesen auf, das religiöse Lagerdenken aufzugeben und den Traum von einem geeinten Libanon wiederzuerwecken. Zuvor hatte der Papst am Ort der verheerenden Hafenexplosion in Beirut Angehörige der 218 Todesopfer getroffen. Er flog am Nachmittag nach Rom zurück.

