Zum Jahresende
Papst kritisiert Aufteilung der Welt durch Großmächte

Papst Leo XIV. hat zum Jahresende die Pläne der Großmächte zur Aufteilung der Welt nach ihren Interessen kritisiert. Bei einem Gottesdienst im Petersdom sagte er am Silvesterabend, die heute weltweit dominierenden Pläne seien Strategien, die darauf abzielten, Märkte, Gebiete und Einflussbereiche zu erobern.

    Papst Leo XIV. hält am 31. Dezember 2025 seine traditionelle Generalaudienz am Mittwoch auf dem Petersplatz in der Vatikanstadt, Vatikan.
    Papst Leo XIV. hält am 31. Dezember 2025 seine traditionelle Generalaudienz auf dem Petersplatz. (picture alliance / Photoshot)
    Sie verhüllten sich in heuchlerische Reden, in ideologische Parolen und in falsche religiöse Beweggründe. Der Papst sagte, die Welt werde vorangebracht von der Hoffnung vieler einfacher Menschen, die trotz allem an ein besseres Morgen glaubten.
    Das Heilige Jahr endet am 6. Januar mit der Schließung der Heiligen Pforte am Petersdom durch den Papst. Sie war Weihnachten 2024 durch Franziskus geöffnet worden. Seither kamen bis zu 35 Millionen Pilger nach Rom.
    Diese Nachricht wurde am 31.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.