Zum Jahresende

Sie verhüllten sich in heuchlerische Reden, in ideologische Parolen und in falsche religiöse Beweggründe. Der Papst sagte, die Welt werde vorangebracht von der Hoffnung vieler einfacher Menschen, die trotz allem an ein besseres Morgen glaubten.
Das Heilige Jahr endet am 6. Januar mit der Schließung der Heiligen Pforte am Petersdom durch den Papst. Sie war Weihnachten 2024 durch Franziskus geöffnet worden. Seither kamen bis zu 35 Millionen Pilger nach Rom.
