Wer nicht zu viel kauft, muss später auch nichts wegwerfen. (dpa / picture alliance / Silas Stein)

Lebensmittel seien zu einer bloßen Tauschware entwertet, schrieb er an die Welternährungsorganisation FAO. Viele Menschen seien gleichgültig gegenüber den Bedürftigen und sorgten sich zu wenig um die Umwelt. Die Folge sei ein maßloser Umgang mit Lebensmitteln. Hintergrund des Briefs war der internationale Tag gegen Lebensmittelverschwendung.

In Deutschland starteten das Bundeslandwirtschaftsministerium und die Bundesländer eine Aktionswoche. Im Einzelhandel, in Betrieben, an Schulen und in Kitas soll über die Verschwendung von Lebensmitteln aufgeklärt werden.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.