Spike Lee übergibt dem Papst ein Basketball-Trikot mit dem Aufdruck Pope Leo 14. (picture alliance / ipa-agency / VATICAN MEDIA)

Leo XIV. sagte, das Kino sei in der Lage, zu allen Menschen zu sprechen. Filme könnten dem Publikum dabei helfen, über das eigene Leben nachzudenken, die Komplexität der eigenen Erfahrungen mit neuen Augen zu sehen und die Welt wie zum ersten Mal zu betrachten. So könnten die Menschen wieder die für ein "erfülltes Leben" unverzichtbare Hoffnung schöpfen. Zu den geladenen Prominenten gehörten unter anderem die Schauspielerinnen Cate Blanchett und Monica Bellucci. US-Regisseur Spike Lee überreichte dem Papst ein Basketball-Trikot.

Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche hatte in den vergangenen Wochen wiederholt seine Nähe zur Kino-Kultur betont und prominente Filmschaffende empfangen. Der Vatikan veröffentlichte am Montag unter dem Titel "Leo from Chicago" einen Dokumentarfilm über die ersten Jahrzehnte seines Lebens. Darin ist der spätere Papst mit schwarzem Hut und dunkler Sonnenbrille als Nachahmer des Kultfilms "Blues Brothers" zu sehen.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.