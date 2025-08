Heiliges Jahr

Jugendliche aus 146 Ländern feiern mit Leo XIV. in Rom (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Gregorio Borgia)

Zum Weltjugendtreffen im Heiligen Jahr sind nach Angaben des Pontifex mehr als eine halbe Million Teilnehmer aus 146 Ländern in die italienische Hauptstadt gereist. Sie feiern in Tor Vergata eine große Freiluftveranstaltung mit Musik und Gebet. Höhepunkt des Programms ist am Abend die Vigil, eine abendliche Gebetsstunde mit dem 69-jährigen Papst. Anschließend wollen viele junge Gläubige die Nacht unter freiem Himmel verbringen.

Das Jugendtreffen gilt als zentrales Ereignis im Heiligen Jahr - und als Stimmungstest für das Oberhaupt der katholischen Kirche. Schon zur Eröffnungsmesse überraschte Leo die rund 120.000 Teilnehmenden auf dem Petersplatz mit einer Rundfahrt im Papamobil. Am Nachmittag hatte der Papst eine Pilgergruppe aus Ägypten empfangen, weil eine 18-Jährige aus ihren Reihen gestern Abend unerwartet an Herzversagen gestorben war.

