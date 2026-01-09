Leo XIV. sagte beim Neujahrsempfang im Vatikan, der Krieg sei wieder in Mode gekommen und die Kriegsbegeisterung breite sich aus. Dies untergrabe die internationale Rechtsordnung, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg herausgebildet habe. Der Papst beklagte, die Vereinten Nationen und der Multilateralismus seien zunehmend bedroht. Leo nannte in seiner Rede vor dem diplomatischen Korps des Vatikan keine einzelnen Staaten, zeigte sich aber besorgt über die Entwicklung.
