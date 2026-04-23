Friedens-Appell
Papst Leo ruft USA und Iran zu neuen Verhandlungen auf

Papst Leo XIV. hat die USA und den Iran zu neuen Verhandlungen über ein Ende des Kriegs aufgefordert.

    Papst Leo XIV. kommt in Äquatorialguinea zur Heiligen Messe in der Basilika der Unbefleckten Empfängnis. Neben ihm gehen mehrere Personen.
    Papst Leo XIV. in Äquatorialguinea. (Andrew Medichini/AP/dpa)
    Als Pfarrer könne er Krieg nicht befürworten, sagte Leo bei einer Pressekonferenz auf dem Rückflug von seiner Afrika-Reise. Er wolle jeden ermutigen, Antworten für Frieden zu finden, um von Hass und Spaltung wegzukommen.
    Zuvor hatte Leo zum Abschluss seiner Afrikareise im Stadion von Malabo in Äquatorialguinea einen letzten großen Gottesdienst gefeiert. Mehr als 30.000 Menschen nahmen daran teil, unter ihnen auch der seit 46 Jahren herrschende Staatspräsident Mbasogo.
    Diese Nachricht wurde am 23.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.