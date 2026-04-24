Friedens-Appell

Als Pfarrer könne er Krieg nicht befürworten, sagte Leo bei einer Pressekonferenz auf dem Rückflug von seiner Afrika-Reise. Er wolle jeden ermutigen, Antworten für Frieden zu finden, um von Hass und Spaltung wegzukommen.
Zuvor hatte Leo zum Abschluss seiner Afrikareise im Stadion von Malabo in Äquatorialguinea einen letzten großen Gottesdienst gefeiert. Mehr als 30.000 Menschen nahmen daran teil, unter ihnen auch der seit 46 Jahren herrschende Staatspräsident Mbasogo.
Diese Nachricht wurde am 24.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.