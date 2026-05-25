Neue Enzyklika

Papst Leo XIV. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Evandro Inetti)

Thema der Enzyklika ist die Künstliche Intelligenz. Wie der Vatikan mitteilte, steht in dem Text der Schutz der menschlichen Würde im KI-Zeitalter im Mittelpunkt. Leo wird bei der Präsentation im Vatikan auch selbst sprechen. Dass ein Papst an der Vorstellung einer Enzyklika teilnimmt, gab es nach Angaben der Katholischen Kirche noch nie. Ein weiteres Novum ist die Anwesenheit des Mitgründers des amerikanischen KI-Konzerns Anthropic, Olah. Die offiziellen Rundschreiben gelten als eine Art Regierungserklärung für das Pontifikat eines Papstes. Sie prägen häufig die Haltung der Römisch-Katholischen Kirche zu einem Thema über viele Jahre hinweg.

Bislang ging es darin neben dem Glauben meist um Grundsatzfragen wie Krieg und Frieden, soziale Gerechtigkeit, Familie sowie Umwelt- und Klimaschutz.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.