Neue Enzyklika

Papst Leo XIV. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Evandro Inetti)

Leo hat angekündigt, bei der Präsentation im Vatikan auch selbst zu sprechen. Es ist laut der katholischen Kirche das erste Mal überhaupt, dass ein Papst an der Vorstellung einer Enzyklika teilnimmt. Die offiziellen Rundschreiben gelten als eine Art Regierungserklärung für das Pontifikat eines Papstes. Sie prägen die Haltung der Römisch-Katholischen Kirche zu einem Thema immer wieder über viele Jahre hinweg.

Bislang ging es in den Lehrschreiben neben dem Glauben meist um Grundsatzfragen wie Krieg und Frieden, soziale Gerechtigkeit, Familie sowie Umwelt- und Klimaschutz.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.