Neue Enzyklika
Papst Leo veröffentlicht Lehrschreiben zum Thema KI

Papst Leo XIV. veröffentlicht sein erstes Lehrschreiben. Thema der Enzyklika ist die Künstliche Intelligenz. Wie der Vatikan mitteilte, steht in dem Text der Schutz der menschlichen Würde im KI-Zeitalter im Mittelpunkt.

    Das Bild zeigt Papst Leo XIV in weißer Soutane
    Papst Leo XIV. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Evandro Inetti)
    Leo hat angekündigt, bei der Präsentation im Vatikan auch selbst zu sprechen. Es ist laut der katholischen Kirche das erste Mal überhaupt, dass ein Papst an der Vorstellung einer Enzyklika teilnimmt. Die offiziellen Rundschreiben gelten als eine Art Regierungserklärung für das Pontifikat eines Papstes. Sie prägen die Haltung der Römisch-Katholischen Kirche zu einem Thema immer wieder über viele Jahre hinweg.
    Bislang ging es in den Lehrschreiben neben dem Glauben meist um Grundsatzfragen wie Krieg und Frieden, soziale Gerechtigkeit, Familie sowie Umwelt- und Klimaschutz.
    Diese Nachricht wurde am 25.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.