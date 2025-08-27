Papst Leo warnt vor "kollektiver Bestrafung" in Gaza

Papst Leo XIV. bei einer Audienz im Vatikan (AFP / Alberto Pizzoli)

Das katholische Kirchenoberhaupt drängte auf eine Waffenruhe und rief die Hamas zur Freilassung der Geiseln auf. Beide Kriegsparteien sowie internationale Mächte müssten diesen Krieg stoppen, der so viel Terror, Zerstörung und Tod verursacht habe. Zudem bat Leo Israel inständig um den Zugang für Hilfslieferungen in den Gazastreifen und um die Einhaltung des Völkerrechts.

Mit Blick auf die von Israel geplante Offensive auf Gaza-Stadt erklärte der Papst, die Priester und Nonnen der zwei christlichen Kirchen dort würden trotz israelischer Evakuierungsbefehle nicht weggehen. Die dort Zuflucht suchenden Menschen seien zu schwach und unterernährt, um sich zu bewegen. Die Kirchen haben während des Kriegs Hunderte palästinensische Zivilisten aufgenommen.

