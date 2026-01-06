Zeremonie in Rom

Papst Leo XIV. auf dem Petersplatz im Vatikan. (picture alliance / Stefano Spaziani)

Zum Abschluss wird Papst Leo XIV. in einer Zeremonie am Morgen die Heilige Pforte des Petersdoms schließen. Das Heilige Jahr war im Dezember 2024 von seinem Vorgänger Papst Franziskus eröffnet worden. Rund 33,5 Millionen Pilger aus 185 Ländern kamen nach Angaben des Vatikans in den vergangenen Monaten nach Rom. Das nächste Heilige Jahr soll 2033 in der italienischen Hauptstadt stattfinden. In einem Heiligen Jahr gewährt der Papst den Gläubigen bei Erfüllung bestimmter Bedingungen einen vollkommenen Ablass ihrer Sünden.

