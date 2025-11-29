Türkei-Besuch

Papst Leo XIV. besucht die Blaue Moschee in Istanbul. (dpa-news/Emrah Gurel)

Das Oberhaupt der Katholischen Kirche betrat das Gebäude vorschriftsgemäß ohne Schuhe. Der Besuch fand unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. Die Blaue Moschee ist eines der bedeutendsten muslimischen Gotteshäuser weltweit. Im Anschluss trifft der Papst Vertreter christlicher Kirchen in der Türkei. Am Montag reist Leo weiter in den Libanon. Dort sind ein Gebet am Grab des libanesischen Nationalheiligen Charbel Makluf in Annaya sowie ein ökumenisches Treffen auf dem Märtyrerplatz in Beirut vorgesehen.

