Papst Leo XIV. im afrikanischen Kamerun. Am Samstag wird er in Angola seiner Afrika-Reise fortsetzen. (Andrew Medichini / AP / dpa / Andrew Medichini)

Zum Auftakt steht in der Hauptstadt Luanda ein Treffen mit Präsident Lourenço auf dem Programm. In dem südwestafrikanischen Land sind mehr als 13 Millionen der 37 Millionen Einwohner Katholiken. Die ehemalige portugiesische Kolonie ist reich an Rohstoffen und auch für Deutschland ein wichtiger Wirtschaftspartner - vor allem als Lieferant von Erdöl und Gas. Die Bevölkerung leidet aber immer noch unter den Nachwirkungen von fast drei Jahrzehnten Bürgerkrieg nach der Unabhängigkeit 1975. Der Konflikt hinterließ Hunderttausende Opfer und ein Land mit zerstörter Infrastruktur.

Vor seiner Station in Angola hatte der Papst bereits Algerien und Kamerun besucht. Zum Abschluss seiner Afrika-Reise wird das Oberhaupt der katholischen Kirche Anfang kommender Woche in Äquatorialguinea erwartet.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.